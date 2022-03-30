Политолог Долгов рассказал, что накопленные 500 долларов обменял, экономист Колташов вкладывается в акции, но не в валюту

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 марта 2022, 14:33

Maksim Konstantinov/globallook.com

Российские экономисты и политологи Константин Долгов, Василий Колташов, Дмитрий Журавлев раскрыли, во что вложили свои сбережения после санкций. Политолог Константин Долгов не следит за курсом, использовать доллар как валюту для сбережений не собирается.

Имеющиеся у него 500 долларов обменял на рубли две недели назад и потратил на снаряжение для военкоров, отправлявшихся работать в его родной харьковский регион. Подробности он не раскрыл. Продукты его семья не запасала, так как до сих лежит купленная в начале пандемии гречка.

Экономист Василий Колташов в первый же день, когда фондовый рынок обвалился и еще не направился на каникулы, решил покупать акции "Газпрома". По его мнению, они должны вырасти, как только рынок откроется. Валюту экономист не покупал, а оставшиеся деньги положил на рублевый депозит по более комфортной ставке, которые стали предлагать банки.

Политолог Дмитрий Журавлев захотел купить перстень для своей коллекции, поэтому решил продать евро. В беседе с Общественной службой новостей он призвал не следовать его примеру и вкладываться сбережения в золото или украшения. "Это вложение, которое окупится через десятки лет. При этом надо разбираться в вопросе и знать инфраструктуру: где потом продавать золотые украшения", - отметил политолог.