Делягин: «Если Россия начнет продавать все свое сырье только за рубли − она сокрушит агрессоров в считанные дни»

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30 марта 2022, 13:17

Михаил Делягин, фото: Alexander Legky, globallookpress.com

Депутат Государственной Думы России, экономист Михаил Делягин прокомментировал решение Кремля экспортировать газ в ряд стран исключительно за рубли. Также он отметил половинчатость данной инициативы.

Политик отметил, что недружественные страны, которые сейчас отметились антироссийской риторикой и санкциями, могут много возмущаться, но не отрицают собственную зависимость от российских поставок. В данном контексте решение продавать за рубли голубое топливо можно только приветствовать.

«И решение продавать газ только за рубли, конечно, правильное и долгожданное, но почему только газ? А как же нефть? А как же уголь?» − задаётся вопросом российский парламентарий.

Делягин уверен в одном: «Если Россия начнет продавать все свое сырье только за рубли − она сокрушит агрессоров в считанные дни».