Эксперты назвали 5 вариантов инвестиций для южноуральцев

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30 марта 2022, 08:31 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Свободные деньги можно вложить не только на банковский депозит.

Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала в своем телеграм-канале материал, в котором представлены самые доступные для широкой категории инвесторов варианты.

Одним из наиболее простых, но в то же время выгодных вариантов остается банковский депозит. Эксперты советуют делать короткие вклады на 3-4 месяца, распределять из между банками на сумму не более 1,5 миллиона рублей. Ожидается, что текущее повышение процентных ставок положительно скажется на росте вкладов жителей Южного Урала.

Еще свободные деньги можно вложить в облигации федерального займа. Хоть у этого варианта доходность ниже, чем у банковского депозита, зато средства можно вернуть быстрее.

Сохранить стоимость денег позволит золото. Его можно приобрести в банке. Эксперты региональной КСП напоминают, что НДС на золото сейчас упрощен, но при продаже слитка раньше, чем через 3 года, нужно будет заплатить НДФЛ. Важная оговорка: золото навряд ли позволит заработать на росте.

Инвестиционным решением может стать недвижимость. Учитывая ипотеку 20% годовых и прогнозы на падение цен на жилые и коммерческие помещения, сейчас этот вид инвестиций не выглядит самым выгодным. Однако можно дождаться скидок и приобрести недвижимость, рассматривая ее как инвестиционное решение со сроком от 3-х лет.

Самые азартные могут попробовать вложиться в криптовалюты. «Открыть счет и купить актив можно российскими банковскими карточками, кроме того, есть криптовалюты, которые обеспечены реальной валютой и государственными облигациями», – сообщает КСП региона.

Эксперты подчеркивают: прежде, чем инвестировать, стоит оценить свою финансовую подушку. Ее сумма должна равняться 3-6 месячным зарплатам.