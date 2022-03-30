Названы топ-5 территорий Челябинской области по продаже зерновых культур

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30 марта 2022, 07:09 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Больше всех продукции реализует Верхнеуральский район.

30 марта телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг муниципальных районов по реализации зерна злаковых и бобовых культур сельскохозяйственными организациями в прошлом году.

В пятерку территорий с самым большим объемом продаж вошли Верхнеуральский район (чуть более 47 тысяч тонн), Брединский район (свыше 33 тысяч тонн), Нагайбакский район (более 32 тысяч тонн), Троицкий район (почти 23 тысячи тонн), Октябрьский район (более 21 тысячи тонн).

Добавим, что индекс был составлен на основе данных Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области. В рейтинге не учитывались субъекты малого предпринимательства.