В Челябинске создали транспортные системы для добывающей промышленности

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29 марта 2022, 12:08 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото: ООО ПКФ «Политранс» с сайта pravmin.gov74.ru

Они могут использоваться для перевозки экскаваторов.

Челябинская компания «Политранс» первой в России разработала линейку транспортных систем для перемещения тяжелых карьерных гидравлических экскаваторов, сообщается на сайте правительства региона. Продукция запатентована, опытные образцы прошли проверку. Разработчикам «Политранса» удалось снизить себестоимость каждой единицы по сравнению с импортными аналогами и при этом улучшить технические характеристики.

Чтобы подготовить конструкторскую документацию, приобрести лицензию САПР и токарный обрабатывающий центр предприятие уже потратило 16,7 миллионов рублей. Для модернизации производства и налаживания серийного выпуска транспортных систем необходимо еще минимум 40 миллионов рублей. Поэтому к реализации инвестпроекта подключился Региональный центр импортозамещения, в который входят региональный минпром и Фонд развития промышленности.

Сейчас «Политранс» разрабатывает проект по запуску производства осей и подвесок для прицепов и полуприцепов, которые раньше импортировались. Налаживание их серийного производства также требует инвестиций. По словам директора Фонда развития промышленности Челябинской области Сергея Казакова, в этом проекте можно применять кластерный подход, который объединит все южноуральские предприятия, связанные с машиностроением. Участники кластера смогут получить ряд мер поддержки, в том числе, субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования. Вопрос создания кластера будет детально обсуждаться на этой неделе.

Добавим, что министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области усиленно развивают импортозамещение. Ведомство собирает от предприятий предложения по мерам, которые позволят им снизить последствия санкционных ограничений. Также ведется работа по укреплению существующих и выстраиванию новых кооперационных цепочек, предоставлению финансовой, консультационной и логистической поддержки.