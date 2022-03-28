На Урале количество недостроенных объектов снизилось на 29%

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28 марта 2022, 14:25 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В Челябинской области с привлечением средств дольщиков строится 198 домов.

Контрольно-счетная палата региона представила анализ объектов жилищного строительства по данным на 15 марта 2022 года.

В Уральском федеральном округе строится 911 домов с долевым участием, из них 198 расположены на территории Челябинской области. Отмечается снижение проблемных объектов. С начала года их количество сократилось на 29%. Эта тенденция характерна для всего Урала.

Напомним, что ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по вопросам восстановления прав дольщиков. В мероприятии участвовали представители публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Во время совещания глава региона подчеркнул, что необходимо завершить все строительные работы до конца следующего года.