Российские банки начали блокировать карты пользователей по подозрению в спекуляции за оптовые покупки

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28 марта 2022, 10:43 Источник: Коммерсантъ

Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российские банки начали блокировать банковские карты, с которых производятся оптовые закупки, по подозрению в спекуляции, сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на Ассоциацию российских банков (АРБ).

Чёткие критерии, по которым можно определить «спекулятивную операцию» не ясны, поэтому банки сами решают, кому ограничить доступ к транзакциям. Чаще блокировка происходит при анализе данных пользователя с помощью оператора фискальных данных (ОФД). В них содержится информация об однотипных многоразовых покупках — именно так и обнаруживаются «ритейлеры».

Как сообщает АРБ, приостановка операций по карте пока не стала системной, так как не все банки имеют доступ к покупкам пользователя. Уточняется, что Сбер и ВТБ, по словам участников рынка, имеют доступ к данным от своих ОФД, однако информации об использовании этих данных с целью блокировки нет.

Ранее 16 марта ЦБ порекомендовал банкам обращать внимание на характер потребительских расходов и рост объемов закупок однотипных товаров - это, по мнению банка, может сведительствовать о дальнейшей перепродаже и спекулянстве.