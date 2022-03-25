Уровень пессимизма в российской промышленности достиг исторического максимума

Институт Гайдара (ИЭП) сообщил о беспрецедентном обвале индекса прогнозов промышленности. За первый месяц военной операции индекс потерял сразу 50 пунктов. Известно, что В 1998 году его снижение составило 25 пунктов (за десять месяцев с января по октябрь), в 2008–2009 годах — 30 пунктов (за пять месяцев), в 2014–2015 годах — 10 пунктов (за пять месяцев), в 2020 году — 32 пункта (за четыре месяца).
Показатель планов выпуска упал в марте на 54 пункта. Из-за высокого уровня оптимизма, фиксировавшегося в феврале, этот результат сравнялся с показателем апреля 2020 года и пока не превзошел антирекорд апреля 1994 года.
«Еще одним фактором, удержавшим планы промышленности от большего провала, мог стать недостаток запасов готовой продукции и нарастающее закрытие российской экономики от внешнего мира», — отмечает автор исследования Сергей Цухло.
Показатель планов компаний по найму работников сократился на 45 пунктов. Он достиг значения кризиса 1998 года.
На 20 пунктов в российской промышленности выросли инфляционные ожидания.
Напомним, что, по данным мониторинга, проведенного ЦБ в первую неделю марта 2022 года, ценовые ожидания предприятий на ближайший квартал достигли максимального значения за всю историю наблюдений — с января 2000 года, а средний ожидаемый темп прироста цен составил 11,9% в годовом выражении.
Индекс ИЭП основан на результатах опроса руководителей компаний российской промышленности.
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