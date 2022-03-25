В Челябинской области действуют меры поддержки компаний-экспортеров

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

25 марта 2022, 13:34 Татьяна Михайлова

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По поручению губернатора Алексея Текслера создан Региональный центр импортозамещения.

О том, как на Южном Урале сейчас обстоят дела с внешней торговлей и на какую государственную поддержку могут рассчитывать предприниматели эксперты рассказали в прямом эфире сообществ «Объясняем.рф. Челябинская область» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

«Меняются логистические пути, но экспортеры быстро приспосабливаются к новым условиям», – отметила начальник управления внешнеэкономических связей министерства экономического развития Челябинской области Лариса Бахтина.

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера создан Региональный центр импортозамещения. Кроме этого, действует оперативный штаб, помогающий экспортерам решать проблемы с логистикой. Услуги по поиску иностранных покупателей, размещению продукции на электронных торговых площадках, сертификации, участию в бизнес-миссиях и выставочных мероприятиях оказывает Центр поддержки экспорта при Агентстве международного сотрудничества. Местные экспортеры могут обращаться по телефону горячей линии 8 (351) 214-06-06. Еще одна горячая линия запущена центром «Мой бизнес», рассказать о своей проблеме предприниматели могут по телефону 8-800-350-24-74. Специалисты оказывают финансовую, имущественную, образовательную, консультационную и другие виды поддержки.

По словам директора департамента привлечения Центра «Мой бизнес» Ирины Прониной, бизнес и институты развития могут опираться на опыт, полученный во время пандемии коронавируса. Однако сейчас стоят более фундаментальные и стратегические задачи. «Работа центра «Мой бизнес» сейчас идёт в двух направлениях: принимать участие в разработке комплексных решений, которые помогут бизнесу в целом, а также работать локально – общаться с каждым предприятием в индивидуальном режиме: разработать новый бизнес-план, финансовую модель, проанализировать бизнес-идею, ее востребованность, содействовать в решении других вопросов», – пояснила она.

Эксперты добавили, что претендовать на меры поддержки могут не только уже существующие бизнес-предприятия, но и те, кто планирует открыть свое дело. В частности, можно получить новую профессию.

Добавим, что Челябинская область торгует со 122 странами мира. Крупнейшими партнерами региона в 2021 году стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Египет, Кувейт, Вьетнам. Внешнеторговый оборот Южного Урала в прошлом году составил 10,8 миллиардов долларов. Челябинская область заняла 7 место по России по несырьевому неэнергетическому обороту.