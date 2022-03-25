Предпосылки деноминации: на сдачу уже не дают не только копейки, но и рубли

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 марта 2022, 12:25

В стране наблюдается высокий уровень инфляции уже на протяжении нескольких лет. Такая ситуация может привести к деноминации наличных денег. Последний раз она проводилась в 1998 году. Тогда власти радовались возвращению в оборот копейки. За два десятилетия исчезли не только копейки, но на сдачу в магазинах уже перестали выдавать рубли.



В структуре наличного оборота растёт доля пятитысячных банкнот. В то же время десятирублёвые бумажные деньги сейчас практически невозможно встретить. Постепенно сторублёвки превратятся в разряд мелких монет. В текущем году показатель инфляции изменяется уже в двузначных цифрах. Это объясняется не только украинским кризисом, но и влиянием глобальной инфляции. Мировые экономики пытаются влить в производство большие капиталы.



На начало года у россиян было 14 триллионов рублей наличных, из которых только 13,9 триллиона приходились на денежные банкноты. Остальное составляли монеты. За последнее десятилетие россияне стараются получить всё больше крупных банкнот. Определённая часть откладывается в качестве сбережений. Переход на цифровой рубль частично разгрузит систему. Количество визитов в банкомат сократится. В то же время россияне не готовы отказываться от наличных, опасаясь остановки работы электронных устройств.