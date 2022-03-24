Собянин учредил гранты до 100 млн рублей на создание импортозамещающих производств

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24 марта 2022, 16:27

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов на создание импортозамещающих производств.



«В настоящее время одной из ключевых проблем высокотехнологичного бизнеса является разрыв сложившихся производственных цепочек, в том числе из-за отказа отдельных иностранных компаний от выполнения обязательств по поставкам сырья, комплектующих и оборудования. Для поддержки предпринимателей, готовых оперативно занять высвобождающиеся ниши, правительство Москвы приняло решение о выделении грантов на создание импортозамещающих производств. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, что поддержка будет, в первую очередь, направлена на проекты, обеспечивающие повседневные нужды горожан - в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности, строительства и некоторые другие.



Получить гранты смогут компании из любых отраслей экономики. Максимальный размер гранта составит 100 млн руб. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на создание нового или расширение действующего производства в течение трех лет, включая год подачи заявки. При этом 25% гранта можно будет получить в виде аванса, что позволит запускать новые проекты в максимально сжатые сроки.



«Компенсации подлежат до 50% затрат инвестора на приобретение объектов капительного строительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к инженерным сетям. Компенсация расходов на оплату труда работников будет проводиться в объемах до 25% от размера гранта. Получить детальную информацию и подать заявку на получение гранта можно после регистрации на сайте Московского инновационного кластера. Заявки будет рассматривать специально созданный экспертный совет по импортозамещению», - поясняется в материале столичной пресс-службы.



Отбор начнется в апреле 2022 года. Решение о выделении грантов будет способствовать локализации производства импортозамещающей продукции и является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.



