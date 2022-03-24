Ломать – не строить

Аргументы Недели. Волгоград → Экономика 13+

24 марта 2022, 15:23

Фото пресс-служба ВгАЗа

Последствия очередного запрета, введённого теперь Австралией, перекрывшей экспорт глинозёма в Россию, обсуждает «Комсомольская правда». Что означает этот запрет для алюминиевой промышленности, частью которой является Волгоградский алюминиевый завод, и почему санкции бьют по самым обычным людям?

Каждый день приносит новую информацию об очередных санкциях для России. И слух, что наши бывшие партнёры с подачи западных политиков «скоро все позапрещают», кажется уже вполне реальным. Можно ли отрезать от всего мира страну, занимающую 1/9 части суши и обладающую ресурсами, столь необходимыми для жизненных потребностей? Ответ, что нет, кажется очевидным.

Но современные политики большинства стран, формирующих мировую экономику, не хотят просчитывать последствия санкций, которые они, как принтер, выдают на гора. И каждый день с упорством лупят не только по России, но и по гражданам своих стран. Цены на самые необходимые товары, продукты, энергоресурсы, материалы и сырье растут повсеместно. С каждым днем ухудшается жизнь миллионов людей по всему миру.

Перекройка рынка цветных металлов

С началом спецоперации на Украине по понятным причинам закрыли Николаевский глиноземный завод, а это 15% потребляемого РУСАЛом глинозема: стало невозможно как завезти бокситное сырье, так и вывезти готовую продукцию, сообщает «Комсомольская правда». Теперь власти Австралии запретили поставки глинозема в Россию с завода в Квинсленде Queensland Alumina (QAL), 20% которого, кстати, принадлежит РУСАЛу. То есть, фактически российской компании запретили пользоваться продукцией, произведенной на ее же предприятии!

Получается, «авторы» санкций наплевали не только на свободный рынок, но и на право собственности, которое декларируется как одна из главных демократических ценностей цивилизованного мира? Крайне сомнительные с точки зрения права решения – в чем они должны убедить РУСАЛ и всю Россию?

Аналитики алюминиевого рынка полагают, что у компании есть внутренние резервы заместить это производство, глинозем с завода в Квинсленде занимал 9% от всего объема перерабатываемого сырья. В структуре РУСАЛа девять глиноземных заводов: кроме украинского и австралийского есть еще предприятия в России (Богословский, Ачинский, Уральский, Пикалевский глиноземные заводы), Ирландии (Aughinish Alumina), Гвинее (Friguia) и на Ямайке (Windalco). Не будем продавать свое чужим, станем пользоваться сами!

В реальности решение Австралии может значительно перекроить весь рынок цветных металлов, и все производственные и логистические цепочки между компаниями и предприятиями из разных стран придется пересобирать заново. А это процесс небыстрый. Например, для того, чтобы сделать РУСАЛ единой, мощной и эффективной компанией, Олег Дерипаска работал более 20 лет.

Есть ли столько времени у мировой алюминиевой промышленности, когда металл требуется везде – от микроэлектроники и фармации до модулей МКС и спутниковых систем?

Дело даже не в том, что производителям алюминия придется искать новых поставщиков глинозема, а в том, что у каждого алюминиевого завода есть своя производственная ниша, своя номенклатура изделий. Нельзя просто механически вместо алюминия, например, с КрАЗа, купить металл, произведенный на заводе в Ньюбурге, - они совершенно разные по своим свойствам и составу. И из них изготавливают совершенно разные изделия.

Все заводы РУСАЛа вместе обеспечивают мировому рынку более 4 млн. тонн готовой продукции. Почти половина это этого объема - качественные алюминиевые сплавы для самых разных отраслей мировой экономики.

Было бы неверно считать РУСАЛ сырьевой внутрироссийской компанией: сейчас предприятия холдинга работают в 13 странах мира. Про одно только подразделение в Гвинее можно издать многотомник в разных жанрах: от научной фантастики до производственного романа и героического эпоса. Компания успела вложиться не только в развитие заводов, но и в разработку вакцины от лихорадки Эбола, построила инфекционный госпиталь – это редкость для Африки.

Государственный переворот в 2021 году было поколебал позиции компании, создав реальную опасность сырьевой базе, и решение этой проблемы потребовало времени. Месторождения бокситов расположены вообще в не самых спокойных регионах. Пожалуй, лишь Австралия выделялась на этом фоне, как все считали до последнего времени.

Новые санкции против РУСАЛа могут так отрикошетить по миру, что мало не покажется даже самым глубоким оптимистам.

Дело не в личном

Санкции бьют по больному, по слабым местам российской экономики. Но самое страшное, что они бьют по людям – без разбора. РУСАЛ – один из мировых лидеров алюминиевой отрасли – «первую серию» санкций прошел несколько лет назад. Весной 2018-го года с подачи некоторых недобросовестных конкурентов Минфин США решил показательно «наказать» основателя компании Олега Дерипаску: под угрозой разрыва отношений с любыми европейскими и американскими фирмами запретил контрагентам какие-либо коммерческие отношения с РУСАЛом. Пользуясь своим влиянием, парализовав международные рабочие отношения. Нельзя продавать сырье, покупать готовую продукцию, заниматься перевозками и т.д., пока Дерипаска не передаст кому-нибудь свою долю в компании.

И Олег Дерипаска пошел на такой шаг, между личной гордостью и спасением стратегической отрасли российской экономики он выбрал второе. Это позволило сохранить все заводы компании, практически все торговые и производственные связи, и самое главное – людей: сотрудников не только РУСАЛа, но и связанных с ним компаний. Их множество: от научно-технических центров и поставщиков оборудования до химчисток и клининговых фирм. Это более полумиллиона работников в самых разных регионах России и за ее пределами.

Если в 2018-м году санкции в адрес РУСАЛа и Дерипаски не восприняли всерьез, даже чиновники посмеивались, мол, ну что такого, тряхнут олигархи мошной, ничего страшного. То теперь понятно: дело не в олигархах и их личном достатке. А дело в том, что 30 лет сбора и восстановления промышленности (в данном случае - всей алюминиевой), формирования заново связей и рынков, десятков лет на развитие переработки и собственных технологий попадают под чудовищный прессинг. Цель которого одна - разрушить.

Мировые экономические цепочки

Решение Австралии – это новый вызов. Запрет на продажу глинозема не связан с личностью основателя РУСАЛа, это совершенно другая ситуация, разрушение сырьевой базы - это удар по всей цепи переработки, которая сосредоточена как раз в Сибири и на Урале.

Смоделируем ситуацию: завод, который производит алюминий, впоследствии использующийся в медицине, получает меньше глинозема, чем раньше. А значит, производит меньше металла. Следующее предприятие в цепочке не может изготовить блистеры для таблеток, медтехнику в достаточном количестве. Дефицит вызывает рост цен, причем дорожает все: и глинозем, он ведь очень нужен, следом растет цена на металл, и на все то, что из него производится.

Нет продукции – нет работы, сокращается производство, а следом сокращаются и рабочие места, то есть, люди. И эта «цепная реакция» затронет не только алюминиевую отрасль, но и многие другие.

Подумали ли об этом «глобальном переделе» те, кто принял решение лишить российских алюминщиков 9% глинозема? И готовы ли объяснить своим гражданам, почему, наказывая РУСАЛ, они создают угрозу собственным экономикам?

Аргументы цифр

Более 400 млрд руб. инвестировал РУСАЛ в 2011-2020 гг. в строительство новых, модернизацию и поддержание действующих предприятий.

Более 59 млрд руб. в 2011-2020 гг. РУСАЛ вложил в экологическую модернизацию предприятий. На 35% снизились выбросы в атмосферу и потребление воды.

Предприятия РУСАЛа расположены в 13 странах на 5 континентах (Европа, Азия, Африка, Южная Америка и Австралия).

В России РУСАЛ построил три новых завода: Хакасский алюминиевый завод, Богучанский алюминиевый завод (в СП с «Русгидро») и Тайшетский алюминиевый завод, а также Тайшетскую анодную фабрику.

РУСАЛ начинает экологическую перестройку заводов в городах Братск, Красноярск, Новокузнецк и Шелехов. Ожидаемый результат – обновление по современным технологиям 50% мощностей, на которых выбросы фторидов будут снижены на 80%, бенз(а)пирена – до 0.

В 7 городах Сибири и Урала (Ачинск, Богучаны, Братск, Краснотурьинск, Саяногорск, Тайшет, Шелехов) РУСАЛ построил и передал регионам современные медицинские центры для лечения внебольничной пневмонии, получившие название «Медицинский центр помощи и спасения». В них прошли лечение более 13500 человек.