Южноуральские аграрии начали получать компенсирующие субсидии

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

24 марта 2022, 11:30 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

На эти цели направлено 163 миллиона рублей.

Подготовка к посевной кампании стала одном из основных вопросов аппаратного совещания с главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор Алексей Текслер поставил задачу областному министерству сельского хозяйства и главам сельских территорий вовлечь в оборот залежных и неиспользуемых земель в активный сельскохозяйственный оборот. Агропромышленный комплекс должен учесть опыт предыдущих сложных с точки зрения климата лет, чтобы избежать масштабных потерь в этом сезоне.

С прошлой недели аграриям Южного Урала начали выплачивать компенсирующие субсидии на возделывание картофеля, овощей и зерновых культур. На эти цели направлено 163 миллиона рублей. Еще 270 миллионов рублей пойдут на стимулирующие субсидии, выплата которых запланирована на прель-май.

«Еще раз, коллеги, подчеркиваю: основная задача – завершить подготовку и качественно провести посевную кампанию, максимально использовать землю, которая у нас есть», – отметил Алексей Текслер.