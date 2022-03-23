Инвестор не идёт в Россию из-за высоких издержек при мировой норме прибыли в 3-4%

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 марта 2022, 15:05

Иностранцы приходят к нам не для того, чтобы за счёт созданной здесь ими продукции зарабатывать деньги на мировом рынке, а для того, чтобы эксплуатировать наш внутренний рынок. Можно ли называть инвестициями сборку продукции из импортированных комплектующих? Грубо говоря, автомобиль поступает в страну со снятыми колёсами, а на российском предприятии эти колёса на него надевают. Это что, инвестиции? Да и это они делают лишь потому, что Россия загоняет их сюда палкой, протекционистскими мерами: наше правительство сделало так, что ввозить продукцию дороже, чем собирать её здесь.



Рублёвая прибыль иностранцу не нужна, ему нужна валюта, а Россия валюту не печатает, она её зарабатывает. Мы зарабатываем валюту сами, без иностранцев, а что делают они? Они выводят её из России. Такой вот однонаправленный процесс. Для решения государственных задач иногда нужен и такой инвестор, но мы сейчас говорим не об этих отдельных случаях.



Важно понимать: инвестор не идёт к нам не потому, что он злой и плохой (хотя обычно он злой и плохой), а потому, что ему это невыгодно. Гораздо выгоднее вложиться в фабрику где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Наша страна – территория высоких издержек. Здесь неизбежны дополнительные расходы, необходимые для производства и просто для жизнеобеспечения. Траты на обогрев, на транспорт. Речь не всегда идёт о том, что расходы в России выше прямо-таки в разы, но обычная норма прибыли в мире составляет лишь несколько процентов, 3–4%, и если ты тратишь хотя бы на один процент больше – всё, проект нерентабелен. И отечественному капиталисту невыгодно инвестировать в Россию по сравнению с инвестированием в ряд других стран.



Что ни производи в России, практически всегда у тебя будет иностранный конкурент, продукция которого при аналогичном качестве окажется для потребителя дешевле. У нас нерентабельно производить даже крышечки для домашнего консервирования: закупить жесть и резинки – дороже, чем готовые иностранные крышечки. Поэтому, кстати, не стоит удивляться политике наших банков. Даже Сбербанк старается не финансировать стартапы, рассчитанные на производство (а не на добычу ресурсов). Банкиры понимают, что в наших условиях такой проект не взлетит.



Это огромный подарок истории, что рядом с нами образовалась мощная держава Китай, которая сейчас, в условиях антироссийских санкций, обеспечит нам экономический тыл. Один из ведущих идеологов внешней политики США З. Бжезинский в своей знаменитой книге 1997 года «Великая шахматная доска» написал, что основная внешняя задача Америки на ближайшие десятки лет – не допустить сближения России, Китая и Ирана. Хоть у нас и принято ругать Бжезинского, человек он был умный. Однако американские политики – вразрез с этим советом – умудрились своими действиями сблизить такие разные, отличающиеся друг от друга страны.



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