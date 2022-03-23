Власти Челябинской области предложили меры по поддержке экономики страны

Губернатор Алексей Текслер принял участие в заседании оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики в период санкционного давления. Его провели первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.
Как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер выступил с предложением ввести прямое регулирование для лизинга с плавающей ставкой. Именно такой подход предусмотрен законопроектом о переходном периоде для кредитов с плавающими ставками, одобренный Правительством РФ.
Как прокомментировал глава региона, по этому поводу поступает множество обращений.
Кроме этого, было озвучено предложение скорректировать виды налога на добычу полезных ископаемых с учетом текущей экономической ситуации. По словам Алексея Текслера, для производителей, ориентированных на внутренний рынок, формирующиеся суммы налогов и акцизов влияют на рентабельность.