Южноуральские айтишники разработали решения для туристической отрасли

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23 марта 2022, 13:28 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Запущен сервис по поиску квартир, созданы типовые сайты для баз отдыха.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко дал поручение создать российский сервис интернет-бронирования для туристической отрасли. Как сообщается на сайте правительства Челябинской области, южноуральские предприниматели уже реализовали подобные решения.

Например, компания «Стратегия роста» создала агрегатор kvartirka.com. С помощью него можно снять квартиру посуточно в любом уголке страны. Сервис выступает в качестве гаранта: хозяину жилого помещения перечисляют деньги только после того, как гость заедет и подтвердит, что все в порядке.

А интернет-агентство «Креатив» создает типовые сайты для баз отдыха и мини-отелей с модулем бронирования. Представители компании уверены, что для продвижения услуг важно иметь собственные сайты, а не сторонние сервисы, которые могут закрыться или изменить свою политику.

Как прокомментировали в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, в регионе свыше 3 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей работают в ИТ-сфере. Одной из приоритетных задач для Южного Урала было и остается создание комфортных условий для разработчиков.