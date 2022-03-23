Из-за ситуации на Украине и плохих прогнозов на урожай миру грозит дефицит хлеба

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 марта 2022, 13:14

В первые дни марта цена на пшеницу увеличилась до максимума. В США бушель пшеницы стоит уже более 14 долларов. Крупнейшими поставщиками важнейшего злака являются Россия и Украина. Они обеспечивают до 40% потребностей мирового рынка. Однако к бедам мирового сельского хозяйства помимо военного кризиса добавляется прогноз на плохой урожай в текущем году.



Запредельная цена на нефть также скажется на стоимости зерна. Ситуация с посевной на Украине непонятна. На полях идут сражения. Из-за этого тысячи гектаров станут непригодными. Даже после завершения военных действий территорию нужно будет разминировать.



Украинские аграрии уже должны были приступить к посевной. Но бои не позволяют выйти на поля. К тому же у фермеров нет горюче-смазочных материалов, которые на 75% поставлялись из России. Весь дизель в настоящий момент идёт на снабжение армии, заправку танков и бронемашин. Даже если спецоперация закончится завтра, украинские аграрии смогут засеять максимум половину имеющихся площадей.



Россия в прошлом году собрала рекордные 122 миллиона тонн зерновых. Правительство ввело ограничения на вывоз зерна из страны. С 15 марта ограничения были усилены. Теперь российские фермеры смогут вывезти часть зерна (из старых запасов) за рубеж, только после завершения уборочной кампании.