Южноуральское предприятие готово обеспечить промышленность инвенторами

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23 марта 2022, 12:26 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото: НТЦ "Приводная техника"

Сейчас активно наращиваются производственные мощности для импортозамещения.

Собственная разработка регионального научно-технического центра «Приводная техника» – общепромышленный преобразователь частоты – может заменить продукцию западных компаний, прекративших поставки на российский рынок. Об этом сообщается на сайте правительства Челябинской области.

Преобразователь обеспечивает бесперебойную работу прокатных станов, приводов лебедок, насосов на буровых установках, он применяется в нефтегазовой и металлургической отраслях, в транспортном машиностроении и в системах накоплении энергии.

Как рассказали в НТЦ «Приводная техника», преобразователь не уступает мировым аналогам. Его разработка была начата в 2012 году, в 2019 продукт был выведен на рынок. Инвертор изначально создавался с учетом опережения существующих моделей. Сейчас преобразователь, спроектированный в Челябинской области, может быть особенно востребован. В связи с этим «Приводная техника» наращивает производственные мощности, чтобы обеспечить российскую промышленность.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, такая продукция, как у «Приводной техники», сегодня является критически важным элементом развития отечественной промышленности. «Южный Урал в очередной раз заявляет о себе как о центре компетенций в сфере разработки и производства уникальных высокотехнологичных продуктов, – добавил он. – Ведь сейчас мы находимся в точке, с которой необходимо ускориться, чтобы занять лидирующие позиции на освобождающемся рынке».