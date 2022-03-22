В Челябинске количество самозанятых увеличилось на 20 тысяч

Горожане выбирают удобный налоговый режим.
Во вторник, 22 марта, глава Челябинска Наталья Котова представила отчет за 2021 год депутатам городской Думы. Одной из тем доклада стали экономические показатели, сообщает телеграм-канал «Вечерка». Как отметила мэр, в прошлом году количество самозанятых челябинцев увеличилось на 20 тысяч человек и к концу года составило 33,6 тысяч.
В докладе было отмечено, что малый и средний бизнес адаптировался к экономическим реалиям и нашел способы продолжения работы в условиях пандемии. Кроме этого, предпринимателям оказывается поддержка администрацией Челябинска. От субъектов малого и среднего бизнеса в городскую казну поступил 41,2% от общего объема налоговых поступлений.
«Все запланированные на 2021 год программы были реализованы своевременно, велось масштабное благоустройство. Мы строили детские сады и школы, объекты культуры и спорта, ремонтировали дороги и высаживали деревья. И в 2022 году эта работа, безусловно, будет продолжена», – прокомментировала Наталья Котова в своем телеграм-канале. Там же опубликован полный текст отчета.
Отметим, что депутаты единогласно приняли отчет главы Челябинска. Работа городской администрации в 2021 году признана удовлетворительной.