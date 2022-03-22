Административную нагрузку на южноуральских предпринимателей сократят

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22 марта 2022, 07:51 Татьяна Михайлова Источник: Сайт полпреда Президента РФ в УрФО

Фотография Л. Ковалевой (Южноуральская панорама)

Но попытки спекуляций и необоснованного повышения цен останутся в фокусе внимания контрольно-надзорных органов.

Полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов. Одной из главных тем стала ситуация на рынке.

Было отмечено, что власти регионов УрФО регулярно отслеживают ситуацию с ценами и наличием товаров первой необходимости, а также лекарств. При этом Владимир Якушев особо подчеркнул, что проверочные мероприятия не должны препятствовать работе бизнеса. В условиях действия санкций административная нагрузка на предпринимателей должна быть сокращена.

По словам полпреда, первоочередная на сегодняшний день задача – перестроить экономику. «Для этого нужно дать бизнесу возможность заниматься бизнесом», – отметил Владимир Якушев. Однако попытки спекуляций, существенное повышение цен без объективных причин по-прежнему останутся в фокусе внимания контрольно-надзорных органов.

Стоит отметить, что в ходе оперативного совещания также обсуждалась ситуация на рынке труда. По данным на 18 марта, в Уральском федеральном округе нет роста безработицы. Но так как влияние западных санкций может иметь отложенный эффект, ситуацию на рынке труда следует держать на контроле.