России не хватает 3 млн рабочих рук

По предварительным подсчётам, российским предприятиям и компаниям не хватает 3 миллионов рабочих. Собственное производство в условиях санкций потребует дополнительной рабочей силы. Дефицит наблюдается практически по всем направлениям.
В сервисе поиска работы «Зарплата.ру» информируют, что больше всего требуется профессиональных водителей, сварщиков, электриков и других специалистов. В некоторых сферах не хватает целого перечня работников. Подрастающее поколение отдаёт предпочтение гуманитарной сфере. Мало кто хочет идти работать у станка, сварщиками и слесарями. Государству нужно перестроить систему популяризации рабочих специальностей.
Если в крупных мегаполисах рабочие кадры ещё удаётся хоть как-то восполнить, то в регионах ситуация куда сложнее. Молодёжь уезжает из сёл, районов и даже небольших городов. Если организовать перераспределение рабочей силы внутри страны, то проблема нехватки трудовых ресурсов будет решена. Часть профессий можно заменить роботами. К примеру, кассиры в некоторых торговых центрах уже не так востребованы, так как им на смену пришли кассы самообслуживания. На производстве рабочие кадры переучиваются смежным специальностям, чтобы оперативно заменять коллег. В итоге предприятия получают универсальные кадры.
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