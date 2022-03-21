России не хватает 3 млн рабочих рук

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 марта 2022, 10:41

По предварительным подсчётам, российским предприятиям и компаниям не хватает 3 миллионов рабочих. Собственное производство в условиях санкций потребует дополнительной рабочей силы. Дефицит наблюдается практически по всем направлениям.



В сервисе поиска работы «Зарплата.ру» информируют, что больше всего требуется профессиональных водителей, сварщиков, электриков и других специалистов. В некоторых сферах не хватает целого перечня работников. Подрастающее поколение отдаёт предпочтение гуманитарной сфере. Мало кто хочет идти работать у станка, сварщиками и слесарями. Государству нужно перестроить систему популяризации рабочих специальностей.



Если в крупных мегаполисах рабочие кадры ещё удаётся хоть как-то восполнить, то в регионах ситуация куда сложнее. Молодёжь уезжает из сёл, районов и даже небольших городов. Если организовать перераспределение рабочей силы внутри страны, то проблема нехватки трудовых ресурсов будет решена. Часть профессий можно заменить роботами. К примеру, кассиры в некоторых торговых центрах уже не так востребованы, так как им на смену пришли кассы самообслуживания. На производстве рабочие кадры переучиваются смежным специальностям, чтобы оперативно заменять коллег. В итоге предприятия получают универсальные кадры.