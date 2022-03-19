На Западе эксперты не верят в сильное падение ВВП России, но прогнозируют инфляцию

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19 марта 2022, 11:57 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Западные аналитики дали первые оценки перспективам экономики РФ на фоне международных санкций. Focus Economics в консенсус-прогнозе, основываясь на базы европейских инвестструктур предполагает падение ВВП РФ в 2022 году на 5,7% и на 1% в 2023 году при средней оценке инфляции 2022 года в 18,2%. Прогнозы сделаны позднее экспертной панели ЦБ и даже оптимистичнее российских на 2022 год — при меньшей вере в способность Банка России справиться с инфляцией в 2023 году.



В консенсус-прогнозе Focus Economics разброс оценок 15 отдельных экспертных групп сильнее, чем в российской панели, данные которой на прошлой неделе публиковал Банк России. Некоторые из них различаются. Из оценок вполне восстанавливаемы несколько вариантов-сценариев, которыми руководствуются аналитики.



JP Morgan, Julius Baer, Moody's, Oxford Economics и Standard Chartered предполагают прекращение падения ВВП РФ в 2023 году после обвала или восстановительный рост. Berenger, Fitch, DekaBank, Credit Suisse предполагают как минимум двухлетнее падение ВВП, но они в меньшинстве.



Особняком выглядят конструкции прогноза Allianz, который ожидает усугубляющегося (минус 2% ВВП в 2022 году и минус 2,5% в 2023-м) кризиса, и прогноз Польской торговой палаты, считающей возможным падение ВВП РФ в 10,4% в 2022 году и в 9,2% в 2023-м. Отметим, что большинство моделей ставит на очень умеренный спад ВВП в 2022 году — от 2% до 7%, минимум (0,7% ВВП) для РФ прогнозирует Oxford Economics, Standard Chartered в целом считает весь кризисный сценарий для РФ почти незначительным — 2,2% спада ВВП в 2022 году, 0% в 2023-м.



Западные эксперты практически единодушны в оценках инфляционных рисков для РФ и динамики ставки ЦБ. Их оценки, как и в случае ВВП, лучше, чем у российских игроков, но только на 2022 год.



Большинство ожидает рост индекса потребительских цен в 2022 году ниже 20% (нижняя оценка — 13,2), меньшинство — 22–28%. Оценки инфляции 2023 года сильно хуже российских: от 10% до 30%, по существу, лишь две группы считают, что ЦБ может быстро справиться с инфляцией — Oxford Economics (4,4% в 2023 году) и JP Morgan. Остальные полагают в основном, что ЦБ будет держать высокой ключевую ставку и в 2023 году (ряд оценок не содержит прогнозов по ставке). Наконец, большинство аналитиков полагает, что рубль в состоянии удерживаться немногим ниже нынешних показателей — консенсус-прогноз курса рубля к доллару составляет 122,4 руб./$ в 2022 году и 124,8 руб./$ в 2023-м. Сценарий сильной девальвации российской валюты (195 руб./$) один — он полагает неизбежной смену модели денежно-кредитной политики; сильное (до 85 руб./$) укрепление рубля также предполагает лишь одна группа аналитиков — аргумент о сильном укреплении торгового баланса РФ и эффекте на курс при объявленной ограниченной конвертируемости рубля, как ни странно, мало кого убеждает при его очевидности и простоте.



Похоже, что основная причина мягкости прогнозов экономической динамики в РФ на 2022–2023 годы заключается в учете существенных ошибок в прогнозах «ковидного» ВВП РФ 2020–2021 годов, когда экономика показала и меньший спад, и более быстрое восстановление в сравнении с Восточной Европой.



Отметим, что в прогнозе для Украины большинство аналитиков также оценивают спад от военных действий РФ на ее территории чуть ниже, чем российский — от последствий этого решения (10–12% спада ВВП в 2022 году), часть (EIU, Goldman Sachs, Moody's) ждут сильного (30–46,5%) обвала ВВП в 2022 году с быстрым (24,3–40,3%) или небыстрым (3%) восстановлением в 2023-м.



