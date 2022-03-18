Сколько будут стоить рекламные ролики в России в 2022 году?

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 марта 2022, 15:20

Александр Зарщиков

События февраля-марта очень сильно изменят экономику России и, как следствие, поменяют ландшафт рекламной индустрии. Как изменится стоимость производства видеороликов в России и почему продюсерам придется испытывать стресс, рассказал креативный продюсер компании Filmway Production Александр Зарщиков.

- Что будет с продакшн-индустрией, когда экономика «придет в себя» после изменений?

- Работа идет и в данный момент, процессы не останавливаются. Но давать какие-то прогнозы сложно – ситуация меняется каждый день, а производство рекламы – это лакмусовая бумажка состояния экономики. Многие западные клиенты объявили об уходе из страны, соответственно, часть рекламных агентств сейчас в непростом положении, но индустрия жива, большие российские экосистемы проводят тендеры на съемки роликов. Продакшн-студиям приходится действовать, учитывая ситуацию, – например, есть определенный нюанс, связанный с тем, что часть режиссеров, операторов, монтажеров на время уехали. Но многие остались. Соответственно, какие-то проекты обсуждаются со съемкой по zoom, а в каких-то историях клиенты просят предлагать только тех, кто сейчас находится в стране. Все подвижно и сейчас изменения происходят даже в тех проектах, которые были давно утверждены.

- А что будет с бюджетами на съемку рекламы?

- Думаю, что большие бренды не изменят себе и будут снимать качественные ролики, а для того, чтобы обеспечить качество необходимы высококвалифицированные специалисты и хорошая техника. Над «большими» роликами работает обычно не менее 45-50 человек и из-за кризиса состав группы не уменьшится. Но в структуре затрат на производство роликов, помимо гонораров специалистов, есть еще реквизит, костюмы, затраты на строительство декораций, питание и даже те же хард-диски. Все это заметно растет в цене. Я думаю, что тенденция к определенной оптимизации бюджетов будет, но в рамках разумного.

Вполне вероятно, сейчас у молодых в плане опыта режиссеров и операторов, готовых работать за не очень большие гонорары, может появиться больше работы. Но для продюсера – это, безусловно, стресс. Организационно любой ролик, будь у него большой бюджет или, наоборот, маленький, делается примерно одинаково в части процессов и когда ты работаешь с творческими людьми, имеющими небольшой опыт, гораздо большее количество действий и решений продюсер должен обязательно пропускать через свою экспертизу, чтобы ничего не было упущено и на выходе получить максимально качественный продукт.

- А как снимаются кейсы в рамках социальных проектов? Например, сколько стоил ролик для проекта “N23”, который получил достаточно большое количество наград на различных фестивалях?

- Это совсем небольшая сумма - буквально несколько сотен тысяч рублей. С помощью этих средств мы компенсировали затраты на технику и частично гонорары технической группы. Мы участвовали в этом проекте совсем не из-за гонораров. В основе была очень интересная идея и нам хотелось вместе с агентством Action и “Новой газетой” сделать проект, который привлечет внимание общественности к серьезному вопросу. Поэтому мы были очень рады, когда на это обратили внимание СМИ, а потом проект сначала получил ряд премий российских фестивалей, а впоследствии заработал две золотые награды и «бронзу» на Cannes Lions 2021. Это означало, что наша общая задумка сработала.

- А влияет ли на стоимость видеоролика категория, для которой он снимается?

- Определенное влияние есть. Например, съемки «автомобильных» роликов обычно несколько дороже остальных из-за того, что для них необходимо использование определенных технических инструментов. Так, для съемки наиболее эффектных кадров во время проездов по улицам не обойтись без рашн-арм – телескопического крана, установленного на автомобиль, с помощью которого ты во время движения можешь «облетать» игровую машину. Он стоит довольно дорого. Для съемки кадров внутри автомобиля в движении используется автоплатформа. Плюс для таких съемок приходится перекрывать улицы города. Есть и еще один момент – часто ролики для зимних кампаний снимаются летом или осенью, а для летних – ранней весной. Это логично – кампании всегда стартуют заранее. Поэтому, когда мы снимали ролики для зимних кампаний производителей автомобильных шин (например, для таких брендов, как Michelin и Continental), то засыпали улицы искусственным снегом, создавая в кадре ощущение настоящей зимы. Это, конечно, также влияет на бюджет.

Кроме того, у нас довольно серьезная экспертиза в бьюти-съемках – мы работаем, как с западными гигантами вроде L’Oreal, так и с отечественными брендами. И это очень интересный сегмент. В этой категории ты просто не можешь снимать ролики, которые выглядят «дешево», это просто не будет работать для зрителя. Поэтому нередко бьюти-ролики – это целый challenge, как снять так, чтобы выглядело максимально круто, но в достаточно оптимизированном бюджете. Особенно непросто дается съемка роликов для брендов шампуней, где для того, чтобы максимально красиво снять волосы героини необходимо участие большого количества топовых узкопрофильных специалистов и нередко специальной камеры вроде Phantom, позволяющей снимать со скоростью в 500-1000 кадров в секунду. Это всегда не дешево, но в итоге очень эффектно в кадре.