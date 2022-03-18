Почему южноуральцам не стоит опасаться лекарственного дефицита

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18 марта 2022, 09:59 Татьяна Михайлова Источник: Объясняем.Челябинская область

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Жителям региона рассказали о реальном положении дел в фармакологии и выдаче лекарств льготникам. В сообществах «Объясняем.рф. Челябинская область» в социальных сетях состоялся прямой эфир с участием начальника управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области Татьяной Ганенко и заместителем генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с органами власти «Областного аптечного склада» Натальей Денисовой.

За последнее время лекарства в аптеках региона подорожали. Причина кроется в искусственном ажиотаже из-за которого производители стали поднимать цены на свою продукцию. Во время прямого эфира эксперты успокоили южноуральцев: бояться лекарственного дефицита не стоит. Ни один из зарубежных фармацевтических заводов не уведомил об отказе поставок лекарств в Россию.

«Ситуация стабильна, но идет с некоторыми задержками из-за нарушенных логистических цепочек, – прокомментировала Наталья Денисова. – Вопрос поставок медикаментов из-за границы стоит на контроле Правительства РФ, регионального Правительства, Минпромторга. В скором времени логистика будет налажена».

В Областном аптечном складе есть достаточный запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Банк постоянно пополняется, он рассчитан как минимум на 2 месяца. Региональный минздрав сообщил, что все льготники с действительным рецептом на импортные медикаменты обязательно их получат. Уточнить наличие препарата можно в Областном аптечном складе по телефону 8-800-100-74-03. Если же получить лекарство не удается по каким-то причинам, нужно обратиться на горячую линию ведомства по телефонам 8 (351) 240-15-16 и 122, а также посредством официальных страниц в социальных сетях.

Эксперты советуют южноуральцам не закупать медицинские препараты на все случаи жизни. У всех таблеток есть срок годности, их нужно хранить только в определенных условиях. «Чтобы деньги не были потрачены впустую, запасаться лекарствами на годы вперед не стоит», – подчеркнули участники прямого эфира.

Посмотреть полную запись прямого эфира можно в сообществах «Объясняем.рф. Челябинская область» во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

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