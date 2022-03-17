Губернатор Алексей Текслер: «У нас достаточно товарных запасов»

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

17 марта 2022, 19:00 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Глава Челябинской области сегодня посетил один из распределительных центров торговой сети. Целью визита стал вопрос о наличии продуктов повышенного спроса. Речь, в первую очередь, о сахаре, муке и крупах.

По поручению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области ежедневно ведется мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары, решаются вопросы импортозамещения, а также создания новых логистических цепочек.

Во время своего визита на распределительный склад глава региона убедился, что весь ассортимент в наличии, поставки осуществляются стабильно и бесперебойно.

«Хочу заверить всех жителей Челябинский области, что у нас достаточно товарных запасов по всей номенклатуре, в первую очередь я говорю о продуктах питания и товарах первой необходимости, которые мы привыкли покупать. Здесь, в распределительном центре, мы с вами посмотрели, что полки полные, как это было два месяца назад», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что дефицита не ожидается, поэтому южноуральцам нет нужды покупать продукты про запас. Ажиотажный спрос, который наблюдается на отдельные товары последнее время, будет спадать.

С торговыми сетями достигнута договоренность об установке минимальной наценке в 5% для всей группы необходимых товаров. Региональное правительство совместно с прокуратурой и УФАС контролирует ценообразование. Необоснованный рост цен повлечет за собой наказание.

Добавим, что Челябинская область полностью обеспечивает себя большинством продуктов питания. Регион входит в десятку субъектов России по производству мяса птицы, свинины, куриных яиц. По итогам прошлого года Южный Урал занимает первое место по производству макаронных изделий, второе – по муке, третье – по крупам.