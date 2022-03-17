Минтруда РФ анонсировало поддержку занятости для примерно 625 тысяч граждан

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 марта 2022, 19:59

Фрилансер, Zamir Usmanov/ Global Look Press

В Министерстве труда приняли меры поддержки занятости среди граждан России. Ими должны обеспечить не менее 625 тыс. человек. Такое заявление сделал глава министерства Антон Котяков.

«На сегодняшний день в рамках тех принятых решений мы предусмотрели возможность охвата порядка 625 тыс. наших граждан различными мерами поддержки на общую сумму более 39 млрд рублей», — цитирует РИА Новости слова чиновника.

Тем не менее, Котяков подчеркнул, что ведомство располагает возможностями охватит предпринятыми мерами один млн человек. Для этого есть соответствующий объем финансирования.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что министерства разработали проект поддержки экономики страны на фоне антироссийских санкций. Общая сумма составила примерно 1 трлн рублей.