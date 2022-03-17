Начало торгов на Мосбирже 17 марта отмечено снижением курса доллара

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17 марта 2022, 11:38

фото: pixabay.com

В четверг, 17 марта, начало торгов на Московской бирже было отмечено снижением курса доллара США. Как свидетельствуют данные площадки, российский рубль на старте торгов прибавил более чем 2,5 процента к доллару и евро относительно значений закрытия предыдущей сессии.

Американская валюта в ходе утренней сессии опускалась до 105 рублей, евро — до 108 рублей.

По информации на 10:10 по московскому времени, курс доллар ослабел на 2,64 процента и достиг 105,15 рубля. Курс евро понизился на 2,11 процента, до 115,21 рубля, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Официальные курсы валют, определенные Банком России на четверг, 17 марта, составляют: доллар — 108,05 рубля, евро — 118,76 рубля.

Некоторые сахарные заводы, как стало известно из СМИ, собрались продавать сахар по ценам в долларах.