Вице-премьер РФ Абрамченко заявила о льготном кредитовании АПК из резервного фонда

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16 марта 2022, 10:20

Абрамченко, Gregor Fischer/ dpa

Аграрии Российской Федерации могут получать льготные кредиты. О дополнительных 25 млрд рублей, выделенных правительством РФ из резервного фонда на кредитование АПК, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Чиновница заявила, что выделенные кабмином средства уже доведены до аграриев страны. «Кредиты предоставляются по льготной ставке от 1% до 5% годовых. Финансирование позволит обеспечить выдачу новых льготных краткосрочных кредитов на общую сумму не менее 158 млрд рублей», − приводит слова Абрамченко её пресс-служба.

По уточненным данным, в государственной программе льготного кредитования агрокомплекса России принимают участие 32 банка.