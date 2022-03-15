Южноуральские эксперты об импортозамещении: нужна поддержка самых значимых сфер

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

15 марта 2022, 15:07 Татьяна Михайлова

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

У России есть исторический шанс развить важные направления.

В связи с санкционным давлением Правительство РФ готовит меры по стимулированию производства и гарантиям потребительской безопасности. Ситуацию по импортозамещению прокомментировали эксперты из Челябинской области.

Представитель молодежного отделения Российского общества политологов, студент Южно-Уральского государственного университета Георгий Смирнов считает, что нынешние условия могут поспособствовать ускорению развития отечественных компаний в самых разных областях. «Нужно действительно организовать поддержку наиболее значимых для граждан сфер, чтобы обеспечить качественное импортозамещение с минимальными потерями», – добавил он. Там, где создать альтернативу в сжатые сроки невозможно, нужно искать новых поставщиков. По ряду направлений у России есть качественные продукты, например, в области ИТ-технологий, так что число потребителей отечественной продукции может заметно возрасти.

По мнению заместителя директора медиахолдинга «Гранада Пресс» Максима Сельницина, сложившаяся ситуация для России – это историческая возможность развить целый ряд направлений, которые были ликвидированы в девяностые годы, либо уступили место на рынке иностранным компаниям.

«Еще один шанс — это создание абсолютно новых направлений, которые в России никогда не существовали, а всё покупалось на западе. Теперь благодаря определенным послаблениям, надеюсь, что IT-компании в нашей стране могут выйти на новый уровень развития», – отмечает эксперт.