Риэлтор Павел Боровиков посоветовал вкладывать деньги в жилье бизнес-класса

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 марта 2022, 14:36 Источник: URA.RU

Строительство, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Сегодня одним из самых надежных способов сохранить капитал является покупка недвижимости. Но, не любой. Об этом рассказал риэлтор Павел Боровиков в интервью URA.RU.

По его мнению, приобретаемое жилье, в нынешних экономических реалиях, должно быть с ремонтом и в сегменте бизнес-класса.

«Вкладываться сейчас в иные предложения недвижимости, чтобы сохранить свои сбережения, не имеет смысла», — сказал Боровиков.

Квартиры в сегменте комфорт и эконом-класса, по мнению эксперта, потеряют свою привлекательность в недалеком будущем. Их в 2021 году приобретали в большом количестве, в перспективе собственники будут их продавать. А там, где много предложений, большая конкуренция. Следовательно, на такое жилье станет более низкая цена, пояснил специалист.