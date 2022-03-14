Южноуральским предприятиям помогут выстроить новые логистические цепочки

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14 марта 2022, 13:56 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Региональное правительство озвучило меры поддержки бизнеса.

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Теслер провел аппаратное совещание. В ходе мероприятия были поставлены задачи по укреплению экономических позиций Южного Урала в период санкционного давления. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Западные санкции могут негативно повлиять на работу местных системообразующих предприятий. В связи с этим Алексей Текслер поручил помочь компаниям региона в выстраивании новых логистических цепочек. Направлением займется постоянно действующий штаб под руководством заместителя губернатора Егора Ковальчука.

Кроме этого, глава региона поручил разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий. На эти цели планируется выделить около 800 миллионов рублей.

Добавим, что в ходе аппаратного совещания были рассмотрены и другие не менее актуальные вопросы: положение дел на потребительском рынке, поддержка агропромышленного комплекса, быстрое вовлечение в оборот муниципальных и региональных бюджетных средств.

«Это тоже по факту поддержка бизнеса, в том числе малого и среднего, – пояснил Алексей Текслер. – Я давал поручение закончить и обеспечить полную контрактацию всех предусмотренных бюджетом расходов в срок до 31 марта. Без своевременной контрактации мы никуда не двинемся».

По словам губернатора, региональные власти регулярно анализируют ситуацию в Челябинской области. Сейчас она стабильна.