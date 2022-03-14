Челябинская область вошла в тройку регионов Урала по расходам на ФОМС

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

14 марта 2022, 13:38 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В прошлом году они увеличились на 1,67%.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг регионов Уральского федерального округа по расходам консолидированного бюджета и территориальных Фондов обязательного медицинского страхования в 2021 году. В основу перечня легло исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В тройку лидеров вошли Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область. Расходы консолидированного бюджета и территориального ФОМС на Южном Урале в прошлом году составили 323 911 440 026,08 рублей. Это на 1,67% больше, чем в 2020 году.