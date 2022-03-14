Стоимость продукции компании P&G в России повысится в среднем на 43%

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14 марта 2022, 11:35

Магазин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Компания P&G меняет отпускные цены в России на бытовую химию и товары гигиены. Причина - сложности с логистикой, подорожание материалов и актуальный курс рубля. Об этом со ссылкой на письмо от дистрибьютора компании сообщает «Коммерсантъ».

С 15 марта стоимость продукции компании повысится в среднем на 43%. Закупочные цены на стиральные порошки вырастут до 30 %, моющие средства — на 26%, товары для детской гигиены на 47 %, для женской — на 30%.

Сильней изменится ценовая политика на товары для товаров для красоты и здоровья. Они станут дороже на 67%. Средства по уходу за волосами вырастут на 63 % , средства для бритья на 65 %, по уходу за полостью рта — на 58 %.

P&G поставляет на рынок стиральные порошки Ariel и Tide, средство для мытья посуды Fairy, подгузники Pampers, прокладки Always, шампуни Head & Shoulders, бритвы Gillette.

Цены на товары компании в магазинах остаются на усмотрение продавца.

После начала специальной операции России P&G объявила об ограничении своей работы в стране. При этом оба завода компании в России продолжают работу. Внутри страны производят 60 процентов продаваемой продукции бренда.