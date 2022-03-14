Минфин разрешил переводить россиянам валюту на иностранные счета, открытые до 1 марта

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14 марта 2022, 12:08

Доллары, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Резиденты РФ смогут переводить валюту на иностранные счета, открытые до 1 марта. Об этом сообщает Минфин.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что решение принято для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации.

«Резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год», - говорится в сообщении.

Помимо этого можно зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов. К разрешенным операциям относят переводы заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.

Граждане РФ смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета. Для переводов необходимо, чтобы информация о них была раскрыта российским налоговым органам.