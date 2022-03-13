Южноуральский депутат Николай Коробов: «Наша экономика достаточно сильна»

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13 марта 2022, 19:18 Татьяна Михайлова Источник: Южноуральская панорама

Источник - страница в «Инстаграм» Николая Коробова

Парламентарий считает, что Россия сможет выйти на импортозамещение через 1-2 года.

Депутат Собрания депутатов Южноуральского городского округа, предприниматель Николай Коробов поддерживает решение Президента РФ о проведении спецоперации на Украине. Своим мнением о сложившейся геополитической ситуации он поделился в разговоре с корреспондентом «Южноуральской панорамы».

«Данное решение нацелено на сохранение будущего. Это принуждение других стран к миру, и наши военнослужащие сейчас совершают героический подвиг», – подчеркнул Николай Коробов.

Он добавил, что введенные против страны санкции – это осознанные сложности, к которым Россия готовилась с 2014 года, развивая собственное производство. Эксперт считает, что через один-два года удастся выйти на импортозамещение. За это время будет заложена основа для российского рынка, и однополярности в мире не будет.

«Наша экономка достаточно сильна. Мы найдем новых друзей и рынки сбыта нашей продукции», – добавил Николай Коробов.