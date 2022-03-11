Южноуральцам объяснили, почему не стоит покупать продукты впрок

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11 марта 2022, 14:13 Татьяна Михайлова Источник: Минсельхоз Челябинской области

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Ажиотаж может поспособствовать дефициту и росту цен.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области обратилось в Союз сахаропроизводителей России с просьбой оказать содействие в бесперебойной отгрузке сахара на потребительский рынок региона. В ведомстве сообщили, что этот продукт пропадает с полок из-за повышенного спроса. Зачастую покупатели проявляют изобретательность, чтобы обеспечить себя сахаром на долгое время.

«Минсельхоз Российской Федерации будет регулировать цены с помощью закупок в интервенционный фонд, когда государство приобретает товар по одной цене, а в случае резкого скачка цен начинает реализовывать запасы интервенционного фонда на государственных биржевых торгах, что впоследствии приводит к снижению цены», – прокомментировали в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства. В связи с этим, закупать сахар на год вперед нет смысла: цена на этот товар будет регулироваться. А излишний ажиотаж, наоборот, может привести к дефициту и повышению цены.

Также южноуральцам не советуют закупать крупы. Челябинская область по их производству занимает второе место в стране. В регионе производится в три раза больше хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, макаронных изделий, муки, крупы и бобовых чем потребляет все население Южного Урала.