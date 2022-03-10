Экономические реформы провалятся, если будут опираться на искажённую статистику

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 марта 2022, 17:57

Россия пострадала от экономического «коронакризиса» меньше большинства стран Запада. У нас доля сектора потребительских услуг, которая сильнее всего накрылась в пандемию, скромнее, чем в США или Германии. Бюджетная политика правительства, равно как усилия Центробанка, были достаточно мягкими. Поддержку граждан провели по проверенным каналам (разовые выплаты семьям с детьми и пенсионерам), не пытаясь поддержать всех пострадавших от кризиса. Налоговая нагрузка на малый бизнес осталась невысокой: прокормиться хватит, хотя надежды на бурное развитие немного. Сегодняшний ураган санкций поможет пережить те же тренды – притом что нефть впервые за 8 лет стоит дороже 100 долларов за баррель. Но уклад экономики всё равно необходимо трансформировать, если не хотим безнадёжно отстать от других стран.



В январе 2022 г. на Гайдаровском экономическом форуме мало кто из экспертов сомневался, что Россия останется в значительной мере закрытой страной. Поток иностранных инвестиций нам и до спецоперации на Украине не грозил из-за снижения доходов населения, невнятной судебной системы, всевластия чиновников, непредсказуемой внешней политики и вероятного роста налогов.



12 лет назад Россия взяла курс на развитие инновационной экономики. Тогдашний президент Дмитрий Медведев объяснял, что даже у столь богатой ресурсами страны нет другого пути, как разрабатывать прорывные технологии и зарабатывать на них. Но в 2021 г. Россия пребывала в «Глобальном инновационном индексе» на том же 45-м месте, что и в 2017-м. Лучше всего у нас с человеческим капиталом и наукой (29–30-е места), а хуже всего с институтами и инфраструктурой (60–70-е места). В России регистрируется много патентов, в которые мало кто хочет вкладываться (57-е место по объёму венчурных инвестиций), а качество образования невысоко (82-е место по доле расходов на него в ВВП).



Мы первыми запустили искусственный спутник Земли, но сегодня у России менее 1% международного рынка телекоммуникаций. Наша страна руками Сергея Лебедева создала первый в Европе электронный цифровой компьютер. А кто-нибудь работает нынче на российских компьютерах? В наши дни нефтяная индустрия пережила революцию технологий гидроразрыва пласта, и уже никто и не помнит, что этот процесс изобрели советские учёные в начале 1950-х годов.



Создаётся впечатление, что до последних событий правительству были не так важны реальные инновации. Гораздо важнее убедить народ, что мы строим инновационную экономику и уже имеем на этом пути успехи. Тогда будущее в народном воображении не будет пугающим. Тогда возникнет иллюзия, что действия правительства профессиональны и эффективны. Хотя они могут даже не знать реального положения дел.



В 2016 г. авторами чуть ли не главного «экономического» скандала стали профессор Сибирского института управления РАНХ и ГС при Президенте РФ Григорий Ханин и доцент Новосибирского государственного университета экономики и управления Дмитрий Фомин. По их мнению, официальные статистические данные, на которые опираются и государственные органы, не соответствуют действительности. А значит, и меры правительства, подготовленные на основе этих данных, обречены на провал.



Авторы исследования опасаются, что руководство страны, опираясь на ошибочные данные об экономике, недооценивает глубину проблем. Возникает иллюзия, что возможен экономический рост без серьёзных затрат. Конечно, нельзя исключить, что Ханин и Фомин ошибаются. Но тогда проправительственные эксперты должны были разнести их расчёты в пух и прах. Ничего подобного мы не увидели.



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