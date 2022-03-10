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Правительство России установило перечень из 200 видов товаров, запрещенных для вывоза из страны до конца 2022 года

, 15:35

Правительство России установило перечень из 200 видов товаров, запрещенных для вывоза из страны до конца 2022 года
Схемы и платы, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Сегодня, 10 марта, правительство Российской Федерации установило перечень ввезенных ранее в страну техники и оборудования, которые теперь запрещено вывозить за пределы РФ до конца текущего года. Информацию сообщает пресс-служба кабинета министров.

В список вошли такие виды товаров:

- технологическое оборудование; 

- телекоммуникационное оборудование; 

- медицинское оборудование; 

- транспортные средства; 

- сельхозтехника; 

- электрическая аппаратура.

В сопроводительной записке сообщается, что в список временно запрещенных для вывоза из страны товаров и оборудования входят более 200 наименования. Среди утвержденного: железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

Со всем списком можно ознакомиться на сайте правительства России.

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