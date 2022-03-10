Правительство России установило перечень из 200 видов товаров, запрещенных для вывоза из страны до конца 2022 года

Сегодня, 10 марта, правительство Российской Федерации установило перечень ввезенных ранее в страну техники и оборудования, которые теперь запрещено вывозить за пределы РФ до конца текущего года. Информацию сообщает пресс-служба кабинета министров.
В список вошли такие виды товаров:
- технологическое оборудование;
- телекоммуникационное оборудование;
- медицинское оборудование;
- транспортные средства;
- сельхозтехника;
- электрическая аппаратура.
В сопроводительной записке сообщается, что в список временно запрещенных для вывоза из страны товаров и оборудования входят более 200 наименования. Среди утвержденного: железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.
Со всем списком можно ознакомиться на сайте правительства России.