Правительство России установило перечень из 200 видов товаров, запрещенных для вывоза из страны до конца 2022 года

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10 марта 2022, 15:35

Схемы и платы, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Сегодня, 10 марта, правительство Российской Федерации установило перечень ввезенных ранее в страну техники и оборудования, которые теперь запрещено вывозить за пределы РФ до конца текущего года. Информацию сообщает пресс-служба кабинета министров.

В список вошли такие виды товаров:

- технологическое оборудование;

- телекоммуникационное оборудование;

- медицинское оборудование;

- транспортные средства;

- сельхозтехника;

- электрическая аппаратура.

В сопроводительной записке сообщается, что в список временно запрещенных для вывоза из страны товаров и оборудования входят более 200 наименования. Среди утвержденного: железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

Со всем списком можно ознакомиться на сайте правительства России.