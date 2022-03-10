Южноуральским предпринимателям расскажут, как развиваться в современных условиях

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

10 марта 2022, 08:41 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Эксперты посоветуют, на какие направления стоит обратить внимание.

В Челябинске идет подготовка к форуму «Международная неделя бизнеса». Выступления спикеров, которые примут участие в мероприятии, будут посвящены актуальным вопросам, связанным с маркетингом и продажами. Об этом стало известно в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс» накануне.

Главная цель форума – создать площадку, на которой предприниматели смогут получить необходимые знания и инструменты, а также обменяться опытом.

«Нам нужны сообщества предпринимателей, ведь это единственный выход, чтобы справиться с ситуацией. От того, как бизнес сможет это сделать, и будет зависеть благосостояние наших граждан», – подчеркнула во время пресс-конференции спикер Анастасия Шлотгауэр.