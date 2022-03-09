Росстат: недельная инфляция в России достигла максимальных значений с дефолтного 1998 года

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9 марта 2022, 20:17 Источник: "Интерфакс"

Деньги, Nikolay Gyngazov/globallook.com

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 26 февраля по 4 марта составила 2,22%. Это максимальный показатель с «дефолтного» 1998 года.

Как сообщает ведомство, в предыдущие недели февраля уровень инфляции колебался от 0,13 до 0,45 процентов. Столь существенный недельный рост был вызван масштабными санкциями, введенными западными странами после начала Россией военной спецоперации на территории Украины.

Как утверждают аналитики, последний раз такой существенный прирост цен за неделю наблюдался в декабре 1998 года. Тогда за месяц инфляция составила 11,6%.

На 4 марта 2022 г., исходя из данных Росстата, цены с начала года выросли на 3,46%.