Финансисты рекомендуют вкладываться в образование и недвижимость

Финансисты призывают россиян сократить расходы на излишества. Бытовую технику лучше приобрести позже, когда ситуация на рынке стабилизируется. Деньги можно вкладывать в самообразование, недвижимость. Главное сохранять спокойствие и рассудительность.
Валюту в настоящий момент приобретать точно не стоит. Она реализуется по самым высоким расценкам. От приобретения дорогих вещей также необходимо отказаться. Главное, сохранить то, что у вас имеется, отмечают эксперты.
Сложная ситуация может затянуться на несколько месяцев. Траты нужно сопоставлять со своими финансовыми ресурсами. Происходящие на рынке события схожи с 2014 годом. Но сейчас санкции по отношению к России усилились. По прогнозам, некоторые товары будут дешеветь уже через несколько недель. Из-за длительного кризиса компании не смогут держать ценовые планки на максимуме постоянно.
В ближайшее время можно будет заметить увеличивающийся спрос на аренду студий и квартир малой площади.
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