Финансисты рекомендуют вкладываться в образование и недвижимость

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 марта 2022, 16:06

Финансисты призывают россиян сократить расходы на излишества. Бытовую технику лучше приобрести позже, когда ситуация на рынке стабилизируется. Деньги можно вкладывать в самообразование, недвижимость. Главное сохранять спокойствие и рассудительность.



Валюту в настоящий момент приобретать точно не стоит. Она реализуется по самым высоким расценкам. От приобретения дорогих вещей также необходимо отказаться. Главное, сохранить то, что у вас имеется, отмечают эксперты.



Сложная ситуация может затянуться на несколько месяцев. Траты нужно сопоставлять со своими финансовыми ресурсами. Происходящие на рынке события схожи с 2014 годом. Но сейчас санкции по отношению к России усилились. По прогнозам, некоторые товары будут дешеветь уже через несколько недель. Из-за длительного кризиса компании не смогут держать ценовые планки на максимуме постоянно.



В ближайшее время можно будет заметить увеличивающийся спрос на аренду студий и квартир малой площади.