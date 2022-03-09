Правительство Челябинской области поддержит импортозамещение стройматериалов

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9 марта 2022, 14:59 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Помощь получат производители, которые расширят и модернизируют производство.

Сегодня в правительстве Челябинской области состоялось совещание по текущей экономической ситуации в строительной сфере. Мероприятие провел губернатор Алексей Текслер. В совещании участвовали руководители компаний, представители областной прокуратуры и Челябинского УФАС.

Алексей Текслер подчеркнул, что строительство всех запланированных объектов, возводящихся за счет бюджета, должно быть продолжено. Для обеспечения планов жилищного и социального строительства предлагается разработать комплекс решений по поддержке. Глава региона призвал ориентироваться на отечественных производителей и не допускать необоснованного роста цен как на стройматериалы, так и на стройку в целом.

Еще одна важная тема, которая обсуждалась в ходе совещания, – это импортозамещение.

«Правительство области на региональном уровне окажет всемерное содействие производителям, ориентированным на импортозамещение строительных материалов», – прокомментировал Алексей Текслер.