Экономист Митрахович заявил, что Байден «вогнал Запад в ловушку нефтегазовых цен»

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9 марта 2022, 12:53

президент США Джо Байден, Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в среду, 9 марта, заявил, в беседе с журналистами что глава США Джо Байден "вогнал Запад в ловушку нефтегазовых цен".

Станислав Митрахович подчеркнул, что РФ переживет отказ Штатов от российских нефти и газа, а также добавил, что в Америке нет критической зависимости от России по нефти и газу – в товарообмене двух стран есть более значимые направления. "Например, обогащенный уран, который производится в России для американского рынка, по этому направлению Вашингтон ограничений не вел", – обратил внимание экономист и добавил, что аналогичная ситуация сложилась по титану и прочим сырьевым товарам, поставки которых необходимы для экономики США.

Митрахович в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" уточнил, что основной удар от роста нефтегазовых цен придется не на Соединенные Штаты, а на Европу. Подчеркивается, что антироссийские санкции могут заставить Евросоюз отказаться примерно от четверти энергобаланса, который приходится на газ. В данном случае, ветряки, солнечные батареи и прочие энергоресурсы не помогут, особенно если "Газпром" перекроет "Северный поток – 1".

Однако и для Байдена здесь существуют риски. По словам специалиста, демократы могут проиграть перевыборы в Конгресс, что ухудшит шансы на победу на президентских выборах в 2024 году.