Новак заявил, что при отказе от российской нефти цена за баррель может превысить $300

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7 марта 2022, 22:52 Источник: РИА "Новости"

вице-премьер РФ Александр Новак, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. По его словам, стоимость "черного золота" может превысить $300 за баррель.

Александр Новак подчеркнул, что быстро заместить объем российской нефти на европейском рынке невозможно – для этого потребуется не один год. Вице-премьер уточнил, что запрет приведет к резкому росту цен на топливо, электроэнергию и отопление в Европе и Соединенных Штатах Америки.

Новак обратил внимание на то, что Москва обеспокоена заявлениями Запада о возможном отказе от российской нефти, однако имеет возможность перенаправить экспорт с европейского рынка. "Только возникает вопрос, кому это выгодно? И зачем это нужно?" - отметил вице-премьер.