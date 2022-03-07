Новак заявил, что при отказе от российской нефти цена за баррель может превысить $300

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. По его словам, стоимость "черного золота" может превысить $300 за баррель.
Александр Новак подчеркнул, что быстро заместить объем российской нефти на европейском рынке невозможно – для этого потребуется не один год. Вице-премьер уточнил, что запрет приведет к резкому росту цен на топливо, электроэнергию и отопление в Европе и Соединенных Штатах Америки.
Новак обратил внимание на то, что Москва обеспокоена заявлениями Запада о возможном отказе от российской нефти, однако имеет возможность перенаправить экспорт с европейского рынка. "Только возникает вопрос, кому это выгодно? И зачем это нужно?" - отметил вице-премьер.