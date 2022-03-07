Челябинцы готовы выложить на подарок любимым женщинам более 6000 рублей

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

7 марта 2022, 11:40 Анна Семенова

Челябинские женщины получат щедрые подарки на 8 марта. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И это больше, чем в прошлом году.

Специалисты сервиса SuperJob решили выяснить, насколько в нынешнем году щедры южноуральские мужчины. Согласно опросу, челябинцы готовы потратить на подарки любимым к 8 марта в среднем 6700 рублей. В прошлом году цифра была на 800 рублей меньше.

Из этой суммы сильный пол планирует отдать порядка 4000 рублей на подарок и около 2700 – на цветы.

Самые щедрые мужчины, по данным аналитиков, живут в Москве, Красноярске и Казани. Местные женщины получат в этом году презенты на 8000 – 9500 рублей. Самые экономные мужья и парни – в Перми, они не планируют тратить на своих дам более 6200 рублей. Челябинск в данном рейтинге находится на 12 месте среди российских городов.