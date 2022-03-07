Цена газа в Европе подскочила до трех тысяч долларов за тысячу кубометров

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7 марта 2022, 11:50 Источник: Газпром

фото: pixabay.com

Спотовая цена газа в Европе в понедельник, 7 марта, утром поднялась до 3000 долларов за тысячу кубометров и обновила исторический рекорд. По данным биржи ICE Futures цена апрельского фьючерса на хабе TTF достигла $3017 за тысячу кубометров, а предыдущие торги в пятницу, 4 марта, завершились на уровне $2504.

Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне $935.

Помимо сложной ситуации вокруг Украины, на текущей неделе в Европе наблюдается резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации. Еще одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля, СПГ и нефти.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сегодня сообщил журналистам, что "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,6 млн куб. м на 7 марта.

Как свидетельствуют также данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 7 марта составляет 109,5 млн куб. м, заявка на 6 марта была 109,5 млн куб. м.