Южноуральцы могут пожаловаться в УФАС на повышение цен

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

6 марта 2022, 18:08 Анна Семенова

О повышении цен, например, на сахар, можно сообщать в УФАС. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Для этого в ведомстве создан специальный телефон.

Сегодня главная тема для обсуждения у южноуральцев – это повышение цен в магазинах. Кто-то рассказывает, что сахар за день подорожал вдвое, а потом и вовсе исчез с полок, кто-то сетует на скачок цен на косметику, кого-то беспокоит огромная стоимость свежих овощей.

В антимонопольной службе региона сообщают: граждане могут обратиться с заявлением о несоразмерном повышении цен на товары и услуги, а также об отсутствии некоторых позиций в магазинах. Для этого работает «горячая линия».

По телефону 8-963-470-41-55 необходимо предоставить следующую информацию: назвать свои фамилию, имя и отчество, рассказать, на сколько изменилась цена на конкретный товар (для этого нужно знать его вес, объем, производителя и предыдущую стоимость). Также необходимо продиктовать адрес магазина/организации, где произошел рост цен.