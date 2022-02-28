Рубль отыграл больше половины обвала утром 28 февраля к американской и европейской валюте

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28 февраля 2022, 18:24 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Доллар и евро в понедельник, 28 февраля, наполовину сократили взлет благодаря мерам ЦБ и Минфина Рф по стабилизации ситуации на финансовом рынке России и в ожидании новостей о переговорах делегаций России и Украины.

Курс доллара в 15.00 составлял 94,92 руб., а на максимуме достигал отметки 109,185. Евро стоил 105,72 руб. На максимуме евро достигал отметки 122 руб. По итогам индексной сессии «Московской биржи», ЦБ РФ поднял курс доллара на 10,0104 рубля, до 93,5589 руб., и увеличил курс евро на 10,8778 рубля, до 104,4772 руб.

Переговоры российской и украинской делегаций продолжаются сегодня в Белоруссии недалеко от белорусско-украинской границы на берегу реки Припять.