Иностранные ингредиенты в продуктах питания подталкивают рост цен

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 февраля 2022, 17:29

Производители пытаются заменить иностранные ингредиенты в сырье, специях и упаковке. Избавление зависимости от экспорта снижает риски подорожания продуктов питания. Российские компании анализируют, на какой период времени хватит запасов.



Слабеющий рубль может привести к увеличению себестоимости производства. Проблемы могут возникнуть даже из-за малозаметных позиций, таких как бумага для чая, фасовочные материалы. Подорожание также может коснуться красителей, усилителей вкуса. Импортная составляющая в них очень высокая. Подорожание может произойти в ближайшие недели. Внутри страны многие компоненты не производятся в нужных объёмах.



Подобная проблема может возникнуть и с иностранным оборудованием, комплектующими для производства. Министерство промышленности и торговли проводит программу импортозамещения, однако доля иностранной продукции на отечественном рынке ещё очень велика. Треть упаковок продуктов питания произведена за рубежом. Дорогостоящая многослойная тара применяется для премиальных позиций продуктов. Отечественная упаковка используется для распространённых товаров. Пока потребительский сектор работает в штатном режиме. Потребность в импортных товарах будет постепенно снижаться.



