Боррель допустил введение в ближайшее время новых антироссийских санкций

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25 февраля 2022, 22:23 Источник: РИА "Новости"

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Tobias Hase/dpa

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель вечером в пятницу, 25 февраля, заявил, что не исключает новых санкций ЕС против Российской Федерации, которые могут быть приняты уже в ближайшие дни.

"Может быть, будет что-то еще", – подчеркнул Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции, упомянув возможное отключение РФ от SWIFT, которое обсуждалось, однако не нашло достаточной поддержки, вследствие чего не попало в список санкций.

Дипломат подчеркнул, что новые рестрикции могут быть одобрены в последующие дни. По словам Борреля, изучаются все возможности.