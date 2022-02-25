Боррель допустил введение в ближайшее время новых антироссийских санкций

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель вечером в пятницу, 25 февраля, заявил, что не исключает новых санкций ЕС против Российской Федерации, которые могут быть приняты уже в ближайшие дни.
"Может быть, будет что-то еще", – подчеркнул Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции, упомянув возможное отключение РФ от SWIFT, которое обсуждалось, однако не нашло достаточной поддержки, вследствие чего не попало в список санкций.
Дипломат подчеркнул, что новые рестрикции могут быть одобрены в последующие дни. По словам Борреля, изучаются все возможности.